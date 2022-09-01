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Пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области

1 сентября 2022 13:05
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пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области

 

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области, 1954 г.р. 

Установлено, что он в ходе выполнения своих должностных полномочий умышленно не включил в перечень выявленных объектов культурного наследия объект «Культурный слой г. Самара IXX – начало XX века» (квартал № 21, расположенный на ул. А. Толстого в границах ул. Пионерская и ул. Венцека).

При этом вышеупомянутое должностное лицо направило в адрес застройщика, претендующего на проведение работ по строительству жилых домов на данном земельном участке, сведения об отсутствии оснований для включения так называемого «квартала № 21» в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Кроме того, во исполнение своего преступного умысла, чиновник склонял под угрозой увольнения подчиненных сотрудников к внесению заведомо ложных сведений в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков, расположенных в границах объекта археологического наследия.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области в отношении Филипенко В.М. возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.4 ст.33 и ч.2 ст.292 УК РФ.

Ленинским районным судом г. Самары фигурант осужден по ч.1 ст.285, ч.4 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ и приговорен к лишению свободы на срок 2 года и
6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

10 августа 2022 года по результатам рассмотрения апелляции решением Самарского областного суда приговор оставлен без изменения. 

 

Теги: Уголовное дело

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