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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя Управления Государственной Охраны Объектов Культурного Наследия Самарской области, 1954 г.р.

Установлено, что он в ходе выполнения своих должностных полномочий умышленно не включил в перечень выявленных объектов культурного наследия объект «Культурный слой г. Самара IXX – начало XX века» (квартал № 21, расположенный на ул. А. Толстого в границах ул. Пионерская и ул. Венцека).

При этом вышеупомянутое должностное лицо направило в адрес застройщика, претендующего на проведение работ по строительству жилых домов на данном земельном участке, сведения об отсутствии оснований для включения так называемого «квартала № 21» в перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области.

Кроме того, во исполнение своего преступного умысла, чиновник склонял под угрозой увольнения подчиненных сотрудников к внесению заведомо ложных сведений в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования земельных участков, расположенных в границах объекта археологического наследия.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области в отношении Филипенко В.М. возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286, ч.4 ст.33 и ч.2 ст.292 УК РФ.

Ленинским районным судом г. Самары фигурант осужден по ч.1 ст.285, ч.4 ст.33, ч.2 ст.292 УК РФ и приговорен к лишению свободы на срок 2 года и

6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

10 августа 2022 года по результатам рассмотрения апелляции решением Самарского областного суда приговор оставлен без изменения.