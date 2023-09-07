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ППС задержали тольяттинца во время закладки наркотика

7 сентября 2023 10:03
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ППС задержали тольяттинца во время закладки наркотика

Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Баныкина обратили внимание на мужчину, который что-то прятал в кустах, увидев сотрудников полиции, попытался убежать. После непродолжительной погони полицейские задержали молодого человека, в руках которого была пачка из-под сигарет, в которой находился сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В присутствии понятых сотрудники полиции изъяли сверток и передали информацию о задержании в дежурную часть. На место  прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим мефедрон общей массой 1,90 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Как пояснил оперуполномоченным задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

По данным полицейских задержанный местный житель 1986 года рождения ранее не судим, официально не трудоустроен.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношение мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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