Пожилая самарчанка отдала мошеннику около полумиллиона, спасая дочь

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В дежурную часть У МВД России по г. Самаре обратилась 84-летяя жительница областного центра. Со слов потерпевшей, ей поступил телефонный звонок от мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Пожилая женщина поверила звонившему и отправилась в ближайшее отделение банка, где сняла со своего счета денежные средства в сумме около 400 тыс. рублей. В назначенное время пенсионерка передала деньги курьеру. После передачи денежных средств, лжесотрудник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.