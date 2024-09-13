Пожилая самарчанка хотела спасти деньги, но из-за мошенника лишилась 1,4 млн

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В полицию обратилась 66-летняя жительница Самара, работающая в одном из Центров молодежи. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка. Он сообщил, что недавно в финансовом учреждении произошла утечка персональных данных клиентов и теперь все деньги переводятся на безопасные счета. Чтобы обезопасить свои средства необходимо установить на сотовый телефон программу удаленного управления гаджетом, что женщина и сделала. В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 1 400 000 р., которые потерпевшая отложила на приобретение дачного домика. Возбуждено уголовное дело.