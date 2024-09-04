Пожилая самарчанка, беспокоясь за близкого, отдала все деньги мошенникам

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые выдают себя за родственников, попавших в беду.

В Самаре 73-летней жительнице города Самара поступил телефонный звонок. Мужчина представился ее родственником, рассказал, что стал виновником ДТП и для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму. «Родственник» сообщил пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Женщина поверила звонившему, напомнила ему свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому доверчивая пенсионерка передала более 400 тысяч рублей, которые та откладывала длительное время. Забрав деньги, мужчина скрылся.

Через какое-то время женщина созвонилась с настоящим родственником и, узнав, что ни в какое ДТП тот не попадал, поняла, что стала жертвой мошенников, после чего незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.