Похититель мыла и шампуня задержан в Сергиевском районе

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Мужчина, придя в магазин под видом покупателя, похитил с прилавка средства личной гигиены на общую сумму 2500 рублей.

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратился представитель одного из сетевых магазинов, который сообщил, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале под видом покупателя, похитил с прилавка средства личной гигиены, на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериала полицейские выяснили, что к совершению кражи может быть причастен ранее судимый за преступление имущественного характера житель сельского поселения Серноводск. Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого 1983 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и пояснил полицейским, что средства личной гигиены продал случайному встречному, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Судом, по ходатайству органов дознания, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.