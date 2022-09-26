Подруга новокуйбышевца сдала его телевизор в ломбард

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С заявлением о краже имущества в дежурную часть Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску обратился местный житель. Мужчина пояснил, что из его квартиры пропал телевизор. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 25 000 рублей.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшего. Сотрудники полиции предположили, что к происшествию может быть причастна ранее судимая за имущественные преступления 35-летняя знакомая пострадавшего, так как у нее имелись ключи от квартиры заявителя.

Оперативники составили и довели до личного состава городского отдела полиции и организаций правоохранительной направленности ориентировку с данными и приметами предполагаемой злоумышленницы.

Сотрудники патрульно-постовой службы ОВ ППСП ОМВД России по г. Новокуйбышевску прапорщик полиции Дмитрий Некрасов, сержант полиции Анатолий Высоцкий и стажер по должности полицейского ОВ ППСП Николай Матвеев, находясь на маршруте патрулирования, получив ориентировку, обратили внимание на женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, которая при виде полицейских попыталась скрыться. В результате непродолжительной погони женщину задержали в соседнем дворе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная призналась в содеянном и пояснила, что телевизор сдала в ломбард и вырученные деньги в сумме 10000 рублей потратила на собственные нужды. Оперативники изъяли похищенное из пункта приема и вернули законному владельцу. Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.