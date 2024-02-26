Почти 70% россиян столкнулись со звонками мошенников в 2023 году

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние полгода-год россияне сталкивались со звонками от мошенников в 67% случаев.

«По данным ВЦИОМ, участились случаи телефонного мошенничества и в нашей стране: в ходе февральского опроса 67% россиян признались, что за последние полгода-год получали фейковые звонки, тогда как еще в 2021 году о таком опыте могли рассказать чуть больше половины наших сограждан (57%, +10 п.п. за три года)», – говорится в сообщении.

С смс-мошенничеством сталкивались 17% опрошенных. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (85%), в сельской местности с мошенничеством столкнулись 57% респондентов.

При этом абсолютное большинство (93%) при «встрече» с телефонными мошенниками не понесли финансового ущерба. Жертвами злоумышленников стали 7%, при этом 3% категории отметили, что итоговый ущерб оказался небольшим, а 4% оценили сумму украденных средств как значительную.

То, что большая часть респондентов не поддалась на провокации мошенников – однозначно положительная тенденция, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В последнее время злоумышленники все активнее используют методы социальной инженерии. Например, создают потенциальной жертве стрессовые условия, которые дезорганизуют человека и лишают способности критически мыслить. Именно такой подход показывает высокую результативность. Поэтому то, что граждане перестают верить мошенникам - однозначно положительный результат. Это значит, что все проведенные мероприятия по развитию цифровой грамотности граждан наконец-то начали приносить свои плоды», – сказал он.

Тем не менее, ключевая характеристика злоумышленников – их гибкость. «Когда государство или бизнес предпринимают меры по предотвращению мошеннических действий, злоумышленники очень умело интегрируют новые стратегии. Поэтому проявлять бдительность необходимо всегда, как и придерживаться базовых правил безопасности: не сообщать код с оборотной стороны карты, не переходить по ссылкам, которые присылает незнакомое лицо, установить на свой смартфон сразу несколько определителей номера – это позволит идентифицировать большее количество вредоносных номеров», – напомнил Антон Немкин.

По словам депутата, главной причиной мошенничества все еще остается проблема утечек пользовательских данных. «Бизнес, действительно, зачастую относится к хранению пользовательской информации слишком легкомысленно. Некоторые и вовсе занимаются намеренной передачей данных третьим лицам, преследуя собственные корыстные цели», – пояснил он.

Депутат напомнил, что в первом чтении уже был принят законопроект, предполагающий усиление ответственности для операторов данных за утечки. «Предлагаемые поправки увеличат штрафы за допущение утечек данных до 15 млн рублей. Кроме того, предлагается внедрение механизма оборотных штрафов в случае повторной утечки. Долгое время бизнес уходил от инвестирования в развитие инфраструктуры безопасности, поэтому новое регулирование однозначно будет способствовать переосмыслению приоритетов», – рассказал депутат.