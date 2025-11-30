Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры

На фоне новогоднего ажиотажа мошенники продают «икорный суп» или подделку вместо икры, заманивая дешёвой ценой. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он отметил, что аферисты хотят нажиться на желании россиян купить икру для новогоднего стола подешевле.

«В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объёма), а в худшем — подделку», — сказал он РИА Новости.