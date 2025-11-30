Я нашел ошибку
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Месси побил мировой рекорд Пушкаша по результативным передачам
Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
В очаге заболевания ввели запрет на ввоз и вывоз животных даже на убой. Действует мораторий на перемещение и перегруппировку восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, охоту, ярмарки, выставки и отлов для зоопарков.
В губернии ввели карантин из-за бешенства животного
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».
САТОБ продолжает череду гастролей
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры

На фоне новогоднего ажиотажа мошенники продают «икорный суп» или подделку вместо икры, заманивая дешёвой ценой. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он отметил, что аферисты хотят нажиться на желании россиян купить икру для новогоднего стола подешевле.

«В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или «икорный суп» (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объёма), а в худшем — подделку», — сказал он РИА Новости.

Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
