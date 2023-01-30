Пенсионерка в Борском хотела получить соц.выплату в результате лишилась 220 тысяч рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием социальных сетей.

В с. Борское Самарской области пенсионерке 1966г.р., в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты населения. Неизвестный сообщил женщине, что ей положены определенные денежные выплаты и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты. Потерпевшая передала аферисту все данные, после чего с карты потерпевшей были похищены более 200 000р. По данному факту возбуждено уголовное дело.