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Пенсионерка стала жертвой грабителя в Самаре на ул. Аэродромной вечером

10 августа 2022 12:36
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Пенсионерка стала жертвой грабителя в Самаре на ул. Аэродромной вечером

Преступление произошло в вечернее время суток на ул. Аэродромной. К 63-летней пенсионерке на улице подбежал незнакомец и, выхватив из руки сумку, в которой находились банковские карты, два сотовых телефона и кошелек с денежными средствами, в размере 4150 рублей, скрылся. Женщина незамедлительно вызвала сотрудников полиции, обратившись за помощью к прохожим. Прибывшим на место происшествия полицейским женщина сообщила приметы злоумышленника.

Сотрудники полиции составили фоторобот и довели до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием подозреваемого. Уже через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции, находясь на маршруте патрулирования возле торгового центра, расположенного на ул. Аэродромной, заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, и задержали его в ходе недолгого преследования. При опросе ранее судимый местный житель 1993 года рождения признал свою вину и добровольно выдал находящееся при нем похищенное имущество.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с мужчины 20 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба. 

Теги: Уголовное дело

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