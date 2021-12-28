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Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений

28 декабря 2021 09:48
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Пенсионерка из Самары при поиске работы через интернет лишилась своих накоплений

Полиция предупреждает граждан о мошенничествах на интернет-сайтах с объявлениями о работе.

Жительница Самары 1954 года рождения в ходе изучения Интернет-площадки бесплатных объявлений разместила информацию о поиске работы. Через несколько часов ей поступил звонок от неизвестного, который предложил работу по ухаживанию за престарелыми и озвучил заработную плату. После этого звонивший попросил назвать номер банковской карты и код подтверждения, который пришел посредством смс-сообщения на мобильный телефон женщины. Следуя инструкции собеседника, пенсионерка продиктовала цифры. После этого, пенсионерка обнаружила списание денежных средств со счета  на общую сумму 56700 рублей. О произошедшем она сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают: прежде, чем предпринимать какие-либо действия по инструкции незнакомых людей, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, кому можете доверять.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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