Очередной жертвой мошенников стала 89-летняя жительница Самары.

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Первый этап начинается с телефонных звонков от злоумышленников, которые представляются сотрудниками различных организаций. Они сообщают о якобы подозрительной активности по счетам или необходимости “спасения” денежных средств.

Второй этап включает в себя психологическое давление на жертву. Аферисты создают ощущение срочности и важности действий, не давая времени на обдумывание ситуации. Они могут использовать несколько номеров телефонов, чтобы создать впечатление масштабной операции.

Третий этап – непосредственное выманивание денег. Так, в Самаре злоумышленники довели жертву до того, что она передала 300 тысяч рублей курьеру – человеку, который лично приехал за деньгами.