Очередной самарец лишился порядка 3 миллионов рублей из-за мошенников

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68-летнему жителю города Самары позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка.

Специалист сообщил, что в настоящее время неизвестные лица пытаются оформить кредит на его имя. В целях предотвращения данной операции, финансовый работник предложил перевести денежные средства на "безопасный счет". Мужчина поверил убедительным доводам звонившего и перевел денежные средства в сумме 2 845 000 рублей на продиктованный собеседником счет. После совершения операций специалист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор.