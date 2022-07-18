Очередной мошенник под видом сотрудника банка обманул тольяттинца

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В Тольятти в вечернее время мошенник, используя подложный номер, позвонил жителю Автозаводского района и, представившись сотрудником банка, предоставил ложную информацию о том, что могут быть проблемы со счетом мужчины. Во избежание чего предложил перечислить на 3 абоненских номеров денежные средства со своего счета. Слесарь одного из предприятий города 1997 года рождения, забыв о том, что представители банков сами ни когда не звонят своим клиентам, перевел на указанные номера телефонов 95 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.