Очередного самарца обманул мошенник, который представился сотрудником банка

В Самаре в отдел полиции по Куйбышевском району обратился местный житель 1964 г.р. с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что на кануне ему позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником банка. Собеседник убедил его в том, что с карты производятся переводы на крупную сумму денег на подозрительные счета.

Испугав заявителя тем, что подобные махинации караются серьезным наказанием, псевдо-сотрудник банка предложил перевести накопленные сбережения на «безопасный» счет, который он предоставит в один из мессенджеров исключительно ему. Недолго думая, самарец согласился на процедуру «сбережения средств» и перевел более 2 500 000 рублей на присланный злоумышленником счет.

Позже, как пояснил заявитель, он решил связаться со звонившим, чтобы убедится в том, что его деньги в безопасности, однако номер оказался заблокирован.

Обманутый житель областного центра незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.