Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок

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Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков, мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры, оформляют туры от поддельных турагентств и во всех случаях просят 100% предоплату, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату", - сообщила Храпунова.

Она рассказала о случае из практики платформы, когда по одному отелю создавалось до 10 сайтов-клонов, а сам отель не имел возможность быстро закрыть сторонние сайты, поскольку такого механизма в России нет.