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Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок

6 мая 2024 11:10
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Названы распространенные способы обмана при бронировании поездок

Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков, мошенники создают клоны сайтов отелей, продают билеты на выдуманные туры, оформляют туры от поддельных турагентств и во всех случаях просят 100% предоплату, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

"Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату", - сообщила Храпунова.

Она рассказала о случае из практики платформы, когда по одному отелю создавалось до 10 сайтов-клонов, а сам отель не имел возможность быстро закрыть сторонние сайты, поскольку такого механизма в России нет.

Теги: Мошенники

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