наркосбытчица с 7 кг синтетики задержана в Самарском регионе

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали женщину во время закладки тайника.

В законную силу вступил приговор Самарского областного суда в отношении ранее не судимой уроженки Смоленской области 1987 года рождения, которая признана виновной в совершении 4-ех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере). Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и шесть месяцев.

В ходе следствия установлено, что в июле 2021 года уроженка Смоленской области познакомилась в сети «Интернет» с мужчиной и согласилась на его предложение о нелегальном заработке.

В период с июля по середину ноября 2021 года женщина осуществила незаконный сбыт наркотического средства N-метилэфедрон, путем тайников-закладок на территории ряда регионов России, в том числе и в Самарской области.

В середине ноября 2021 года злоумышленницу задержали сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области во время закладки тайника с наркотическим средством. В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в тайниках, разложенных злоумышленницей на территории одного из районов области, полицейские обнаружили и изъяли более 7 килограммов вещества, содержащего наркотическое средство N-метилэфедрон.

Доход женщины, полученный от незаконного сбыта наркотических средств, составил более 500 тысяч рублей.

На период производства предварительного следствия ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.