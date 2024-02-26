Наркомандарины разложила жительница Тольятти в Жигулевске

81

В декабре 2023 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулёвску по подозрению в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ возле автомобильной заправочной станции, задержали ранее не судимую 36-летнюю безработную жительницу Тольятти, у которой при личном досмотре, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, массой более 15 грамм.

Сотрудниками полиции в ходе обыска в присутствии понятых по месту жительства задержанной было обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Также проследовав по указанным в телефоне координатам, оперуполномоченные изъяли из тайников-закладок пакетики с порошкообразным веществом, спрятанные в мандарины. Изъятое у задержанной и из тайников вещество полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятое содержит наркотическое средство мефедрон, массой более 58 гр.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что приобрела наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Жигулёвска.

Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества на территорию области и проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным преступлениям.