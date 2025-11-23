МВД предупредило о мошенничестве с недействительными полисами ОСАГО

143

Пресс-центр МВД России сообщил ТАСС о схеме мошенничества с продажей поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По данным ведомства, злоумышленники оформляют документы без внесения в официальные базы страховых компаний.

"Агент оформляет бланк, принимает деньги от клиента, но не передает их в компанию. Полис в базе не числится, но у водителя на руках красивый документ", – рассказали в пресс-центре.

При наступлении страхового случая владельцы таких полисов наконец выясняют, что документ недействителен, после чего обращаются с этим в суд.

По информации министерства, Верховный суд обычно принимает сторону добросовестных автовладельцев, которые не знали о подделке. Однако это редкий случай, поскольку большинство поддельных полисов изготавливаются за рубежом с использованием реальных номеров и фальшивых реквизитов. Это, в свою очередь, осложняет процедуру восстановления прав.

Ранее сообщалось, что мошенники используют нейросети, чтобы создать правдоподобные фотографии автомобиля с повреждениями для обращения в страховую компанию и получения выплаты по ОСАГО.