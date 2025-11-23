Я нашел ошибку
Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.
Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
Завтра в губернии ожидается туман
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
В Сызрани в ночь на 23 ноября дорогу не поделили две молодёжные компании на автомобилях
Мешающие уборке снега в Самаре машины будут перемещать
Экспорт грузинского вина в Россию вырос до максимума за полтора года
Самара отказалась от закупки скоростных «Валдаев» в пользу катеров КС-162
МВД предупредило о мошенничестве с недействительными полисами ОСАГО

23 ноября 2025 12:15
143
МВД предупредило о мошенничестве с недействительными полисами ОСАГО

Пресс-центр МВД России сообщил ТАСС о схеме мошенничества с продажей поддельных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По данным ведомства, злоумышленники оформляют документы без внесения в официальные базы страховых компаний.

"Агент оформляет бланк, принимает деньги от клиента, но не передает их в компанию. Полис в базе не числится, но у водителя на руках красивый документ", – рассказали в пресс-центре.

При наступлении страхового случая владельцы таких полисов наконец выясняют, что документ недействителен, после чего обращаются с этим в суд.

По информации министерства, Верховный суд обычно принимает сторону добросовестных автовладельцев, которые не знали о подделке. Однако это редкий случай, поскольку большинство поддельных полисов изготавливаются за рубежом с использованием реальных номеров и фальшивых реквизитов. Это, в свою очередь, осложняет процедуру восстановления прав.

Ранее сообщалось, что мошенники используют нейросети, чтобы создать правдоподобные фотографии автомобиля с повреждениями для обращения в страховую компанию и получения выплаты по ОСАГО.

