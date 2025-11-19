МВД: мошенники для обмана рассылают "документы" от ФСБ и Роскомнадзора

158

Мошенники обманывают россиян, рассылая им якобы "официальные документы" от ФСБ и Роскомнадзора. Об этом сообщили в Telegram-канале "Вестник киберполиции".

Правоохранители опубликовали примеры таких "документов", содержащих грубые формальные и юридические ошибки.

Тем не менее, не владеющих юридическими знаниями граждан может ввести в заблуждение наличие официальных эмблем и шапки документа.

"Также обратим ваше внимание на отсутствие контактных данных (полное наименование должности, контактные телефоны исполнителей)", – предупредили в МВД.

Сотрудники ведомства порекомендовали сохранять фотографии "документов" и сообщать о попытке мошенничества в полицию, пишет Смотрим.