Мужчина приехал из Тольятти в Жигулевск, чтобы украсть продукты

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В полицию в Жигулевске поступило сообщение от директора магазина продовольственных товаров, который сообщил, что из торгового зала неизвестный мужчина похитил продукты питания и бытовую химию. Сумма причиненного ущерба составила 3500 рублей.

Сотрудники полиции выехали по адресу магазина, провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения продукции неизвестным мужчиной, опросили работников торговой точки и изъяли необходимую документацию. Полицейские составили ориентировку с описанием подозреваемого и передали ее экипажам патрульно-постовой службы.

На следующий день разыскиваемый мужчина снова пришел в торговую точку. Работники магазина узнали злоумышленника и вызвали полицейских, которые и задержали причастного к краже 47-летнего безработного жителя Тольятти, ранее судимого за аналогичное преступление.

В ходе опроса злоумышленник рассказал о том, что краденые товары продал случайному прохожему за 3000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.