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Мужчина представился сотрудником банка и обокрал тольяттинца на 110 тысяч рублей

6 сентября 2021 10:09
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Мужчина представился сотрудником банка и обокрал тольяттинца на 110 тысяч рублей

Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками банков. 
Так, жителю Тольятти 1956 года рождения с нескольких номеров поступили звонки от мужчины, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил пенсионеру, что с его карты пытаются снять денежные средства, и для того, чтобы не лишиться сбережений, их необходимо перечислить на другой счет. Поверив мошеннику, мужчина перевел на указанный собеседником счет 110 тысяч рублей, после чего якобы сотрудник банка перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники телефонные мошенники

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