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Муж и жена в Новокуйбышевске сбывали наркотики в крупном размере через закладки

22 июня 2021 10:53
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Муж и жена в Новокуйбышевске сбывали наркотики в крупном размере через закладки

В феврале текущего года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Новокуйбышевску получили оперативную информацию о том, что супружеская пара, временно проживающая в Самаре – ранее не судимые безработные мужчина 1995 года рождения, уроженец города Нефтегорск Самарской области и женщина 1992 года рождения, уроженка республики Марий-Эл, могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

При проверке информации, у одного из жилых домов в Новокуйбышевске оперативники задокументировали факт сбыта наркотиков подозреваемыми. В момент их обнаружения сотрудниками полиции, муж помещал сверток в заранее заготовленный тайник, а его жена стояла на страже. В присутствии понятых при досмотре у мужчины и его жены обнаружены и изъяты по 19 свертков с порошкообразным веществом. Еще один сверток обнаружен и изъят из тайника.

В ходе обыска, проведенного по месту проживания задержанных, в присутствии понятых в прихожей внутри тумбочки обнаружено и изъято 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе α-PHP, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой более 69 граммов, что является крупным размером. В ходе опроса супруги сообщили полицейским, что приобрели наркотики посредством сети Интернет для дальнейшего распространения через тайники.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Судом в отношении супругов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: наркотики Стоп Наркотик

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