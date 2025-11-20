Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти

170

В октябре текущего года 84-летней жительнице Тольятти позвонил мужчина и представился «работником службы по финансовому мониторингу». Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – более одного миллиона рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенниками и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.