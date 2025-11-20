Я нашел ошибку
Главные новости:
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.94
-0.11
EUR 93.78
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти

20 ноября 2025 09:19
170
Мошенники «задекларировали» более 1 миллиона рублей 84-летней жительнице Тольятти

В октябре текущего года 84-летней жительнице Тольятти позвонил мужчина и представился «работником службы по финансовому мониторингу». Он убедил местную жительницу в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – более одного миллиона рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее дому.

Спустя время женщина осознала, что разговаривала с мошенниками и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
МВД: мошенники для обмана рассылают "документы" от ФСБ и Роскомнадзора
19 ноября 2025, 10:42
МВД: мошенники для обмана рассылают "документы" от ФСБ и Роскомнадзора
Правоохранители опубликовали примеры таких "документов", содержащих грубые формальные и юридические ошибки. Криминал
562
В Самарской области студент стал жертвой интернет-мошенников
19 ноября 2025, 10:12
В Самарской области студент стал жертвой интернет-мошенников
По словам 19-летнего студента одного из вузов, он познакомился в социальной сети с девушкой. Криминал
573
В Подмосковье соседи спасли пенсионерку, которую мошенники хотели увезти
19 ноября 2025, 09:50
В Подмосковье соседи спасли пенсионерку, которую мошенники хотели увезти
Аферисты позвонили женщине и представились дальними родственниками. Происшествия
556
В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список