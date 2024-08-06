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Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян

6 августа 2024 10:36
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Мошенники всё чаще представляются сотрудниками и следователями спецслужб, чтобы обмануть россиян

Аферисты сообщают собеседнику, что он является подозреваемым или обвиняемым. Для убедительности они высылают в мессенджеры фото поддельных удостоверений, а звонки поступают с подменных номеров, похожих на телефоны доверия, приёмной, справочной ФСБ России.

Злоумышленники могут убедить оформить кредит, перевести деньги на некий «безопасный» счёт или передать их курьеру.

В ведомстве предупреждают:

✔️письменное уведомление о привлечении в качестве подозреваемого вручается лично;

✔️сотрудники никогда не присылают копии служебных удостоверений;

✔️ФСБ не использует сбережения или кредиты россиян для предупреждения и раскрытия преступлений.

✔️Телефонные номера +7 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-24, +7 (495) 224-70-69, +7 (495) 624-31-58, указанные на сайте спецслужбы, используют только для приёма звонков от россиян и организаций.

❕Будьте бдительны и предупредите близких!

Теги: Акценты Мошенники

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