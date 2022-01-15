Мошенники под видом Госуслуг

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Минцифры напоминает: сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию.

Если столкнулись с подобным мошенничеством, сообщите в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи: https://www.gosuslugi.ru/10091

Как подгружается QR-код:

QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передаёт сведения о вакцинации или перенесённом заболевании.