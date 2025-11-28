Я нашел ошибку
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ

Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ

Мошенники под видом сотрудников соцзащиты предлагают фальшивые "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники сначала проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они уведомляют о фиктивных скидках на оплату ЖКУ и предлагают оформить соответствующие льготы.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", — приводит слова Бийчука РИА Новости.

Для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают одноразовые пароли из смс, являющиеся кодами подтверждения банковских операций. В разговоре злоумышленники ссылаются на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах.

27 ноября сообщалось, что мошенники стали отправлять сообщения якобы от "Госуслуг" с просьбой перезвонить или передать свои личные данные. Определить злоумышленников можно по неправильному номеру и наличию ошибок в тексте.

