Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ

Мошенники под видом сотрудников соцзащиты предлагают фальшивые "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Злоумышленники сначала проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они уведомляют о фиктивных скидках на оплату ЖКУ и предлагают оформить соответствующие льготы.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", — приводит слова Бийчука РИА Новости.

Для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают одноразовые пароли из смс, являющиеся кодами подтверждения банковских операций. В разговоре злоумышленники ссылаются на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах.

27 ноября сообщалось, что мошенники стали отправлять сообщения якобы от "Госуслуг" с просьбой перезвонить или передать свои личные данные. Определить злоумышленников можно по неправильному номеру и наличию ошибок в тексте.