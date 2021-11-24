Мошенники в Жигулевске оформили на женщину кредитку и сняли с нее 225 тысяч рублей

80

Осторожно! Покупатель по вашему объявлению в сети Интернет может оказаться мошенником!



В городе Жигулевске Самарской области женщина 1975 года рождения, работающая медсестрой в одном из медицинских учреждений, разместила объявление о продаже детской мебели на популярном сайте в сети Интернет. В начале ноября ей поступил звонок от незнакомца, который предложил внести полную предоплату, а за товаром приехать позже. Доверчивая женщина, последовав полученным инструкциям, отправилась в банкомат для "подтверждения получения перевода". Введя потерпевшую в заблуждение, злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету и оформили кредитную карту, с которой списали денежные средства в размере 225 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию, где по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.