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В День Волги в Самарской области прошли экологические десанты

20 мая 2024 13:37
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В День Волги в Самарской области прошли экологические десанты
Для уборки и благоустройства волжских берегов объединились несколько сотен активистов «Молодой гвардии», волонтеров, депутатов и сторонников партии «Единая Россия».
 

В России 20 мая отмечают День Волги. Вдоль берегов великой русской реки проживает почти треть всего населения страны.

Более 80 субботников и экологических акций запланировано в эти дни  в муниципалитетах Самарской области, где есть прибрежные территории.

Молодогвардейцы Самары  организовали субботник на волжском берегу одного из любимейших мест отдыха горожан - Загородного парка. Кстати, о благоустройсте этой территории неоднократно просили жители областной стлоицы, оставляяя свои предложения в Народную программу партии «Единая Россия». Активисты «Молодой гвардии» и волонтеры «Единой России» убрали мусор, ветки, пластиковые  бутылки

«Для нас, как для молодого поколения, важно, чтобы берег нашей любимой реки находился в чистом и обрядном виде, чтобы он привлекал еще больше гостей и туристов нашей любимой Самарской губернии», - отметил активисты «Молодой Гвардии» Арсений Ганин.

В Тольятти. Жигулевске, в Сызрани и в Новокуйбышевске жители городов и эко-активисты в минувшие выходные привели в порядок недавно модернизированные набережные.

В честь празднования Дня Волги исполнительный секретарь местного отдкления «Единой России» Светлана Лобина с волонтерами городского штаба добровольчества организовала экосубботник на берегу реки.

«За посление 10 лет экологическое состояние рек и водоемов в Самарской области значительно улучшилось за счет взаимодействия в рамках развития местных водоемов. Также вручили благодарственные письма от партии нашим экоактивистам. Они следят за состоянием берега и мест отдыха.Чисто там, где не мусорят», - уверена Светлана.

«Погода замечательная, теперь отдыхать тут будет уютно и комфортно. Такие акции надо проводить чаще, а не только в День Волги», - уверены актвисты партийного проекта «Чистая страна» в Тольятти, которые собрали мусор и пластик в районе экопарка в Шлюзовом в минувшие выходные.

Напомним, что всего в самарском регионе единороссы и активисты партпроекта «Чистая страна» проведут более 80 экологических мероприятий, посвященных дню Волги.

Теги: Единая Россия

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