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К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне

20 мая 2024 14:15
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Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.

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Мобильный оператор билайн запускает акцию «Весеннее трио с выгодой». Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.

Летний сезон — пора отпусков, путешествий и, конечно же, ярких и красивых фотографий. Новый современный смартфон позволит сохранить ценные моменты, не переживать о качестве снимков, состоянии батареи и памяти на телефоне. А получить его за ту же стоимость, но в комплекте, например, с наушниками и оплаченной связью на несколько месяцев вперед, — это втройне приятно.

В интернет-магазине и офисах продаж билайна в рамках акции «Весеннее трио с выгодой» доступны популярные модели брендов TECNO, Samsung, Xiaomi, Infinix и Realme. Одно из самых интересных предложений акции — комплект «3 в 1» от ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб. Это уникальное сочетание модной новинки, бонусных рублей на связь и аксессуаров с выгодой до 6000 рублей.

В TECNO Spark 20 Pro установлена новая система камер с матрицей 108 Мп. Впервые в этой линейке камеры могут похвастаться поистине флагманскими характеристиками, которые сделают ваши снимки и видео еще более профессиональными. Фронтальная камера оборудована матрицей 32 Мп и двумя вспышками. В смартфоне установлен 6,8-дюймовый экран с разрешением FHD+, который отображает картинку безупречного качества с плавным движением. Стереодинамики с системой звука DTS обеспечивают качественное звуковое сопровождение. Наслаждайтесь новыми возможностями процессора Helio G99 и большим объёмом памяти — 256 Гб.

Как работает акция:

Например, в интернет-магазине билайна вы выбрали смартфон ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый современный телефон, но и беспроводные наушники Gal TW-2500 и 5000 бонусных рублей на связь.

В офисах продаж, покупая ТECNO Spark 20 Pro 256 Гб в выгодном комплекте, вы также получаете 5000 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1000 рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 15 000 рублей. Подробнее в правилах. Предложение действует до 10 июня 2024 года.

Готовиться к летнему сезону с акциями билайна выгодно!

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба билайна

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