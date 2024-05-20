Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в полумарафоне #ЗаБег.РФ

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Мероприятие состоялось уже в восьмой раз и в очередной раз объединило жителей России. В этом году участники проходили дистанцию около «Солидарность Самара Арена».

Ольга Герасимова, начальник отдела регистрации жилых помещений преодолела дистанцию в 10 км. Ее участие в забеге было не только физическим вызовом, но и демонстрацией самодисциплины и стремления к достижению цели.

В этом году Константин Минин, заместитель начальника отдела правового обеспечения выступил в роли организатора точки поддержки участников и волонтера мероприятия, продемонстрировав свою готовность помогать и поддерживать любителей спорта.

Каждый участник получил футболку #ЗаБег.РФ и медаль участника на финише. Призёры и победители этого праздника спорта получили также награды от партнёров. Акция #ЗаБег.РФ — Всероссийская, в этом году в ней приняли участие около 100 городов страны, а это почти 150 000 человек, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области