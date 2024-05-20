«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов» Солдатенковым

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Как стало известно Metaratings.ru , «Динамо» рассматривает варианты для усиления линии обороны. По нашим данным, «бело-голубые» интересуются капитаном «Крыльев Советов» Александром Солдатенковым.

Соглашение Солдатенкова с «Крыльями» рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего игрока 28 матчей во всех турнирах и один результативный пас. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

За тур до финиша Российской Премьер-Лиги «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка. Для того, чтобы стать чемпионом, в заключительном туре «бело-голубым» достаточно не проиграть «Краснодару».