Мошенники сообщили о серьезной болезни жителю губернии и опустошили его кредитную карту 

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В полицию обратился житель Самарской области 1968 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил звонок от медицинского работника поликлиники, который сообщил о необходимости пройти курс лечения, так как пришли «плохие анализы», которые гражданин сдавал ранее.

Само лечение платное, а дорогой лекарственный препарат, поликлиника предоставит бесплатно, так как его покрывает страховка. Пострадавшему предложили тут же перечислить денежные средства на лечение, чтобы не сдвинуться с очереди на бесплатное медицинское обслуживание.

Мужчина согласился и перейдя по ссылке, которую получил в одном из мессенджеров, ввел данные кредитной карты и требуемую звонившим сумму - 80000 рублей. После чего потерпевшему назначили дату и время приема в медицинском учреждении. В назначенный день, когда обманутый пришел на прием он понял, что стал жертвой мошенников, сообщсет пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области