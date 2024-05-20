Мошенники сообщили о серьезной болезни жителю губернии и опустошили его кредитную карту 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Порядка 180 человек собрались, чтобы общими усилиями убрать мусор на побережье и соседних территориях в районе Шестой просеки.
День Волги: в Самаре организовали экологическую акцию
Лучшие рисунки, комиксы и видеоролики будут представлять регион на творческом конкурсе БИОТ АРТ в Москве.
«Т Плюс» поддержала XI областной детский конкурс «Безопасный труд в моем представлении»
1 и 2 июня.
САТОБ представит Российскую премьеру Вечера французских балетов
В Самарской области находятся удивительные по красоте места, которые важно сохранять в их первозданном виде.
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Лучшие номера фестиваля получат возможность войти в состав самарской делегации и представить регион на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 
В Самаре назвали победителей областного фестиваля студенческого творчества «Веснушка»
До 25 мая клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания счетчиков тепла.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла
Глава региона подчеркнул: главы министерств и муниципалитетов должны усилить работу по взаимодействию с победителями грантовых конкурсов, информация о том, как получить помощь в подготовке заявок, должна быть доступна на официальных сайтах.
Самарская область в тройке лидеров по количеству победителей конкурсов Фонда президентских грантов
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
21 мая, ночью, местами в Самарской области сохранятся заморозки 0, -2 С
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.99
0.07
EUR 98.78
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Молодёжь губернии очистила 13 км лесных и прибрежных зон
Сегодня в зале Самарской кирхи состоится концерт солистов барочной капеллы «Золотой век» (Москва)
В Самаре пройдет лекция «Дзига Вертов и «ЛЕФ»: дружба и вражда художников в 1920-е годы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники сообщили о серьезной болезни жителю губернии и опустошили его кредитную карту 

20 мая 2024 14:34
129
Мужчине поступил звонок от "медицинского работника" поликлиники, который сообщил о необходимости пройти курс лечения, так как пришли «плохие анализы», которые он сдавал ранее.

В полицию обратился житель Самарской области 1968 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил звонок от медицинского работника поликлиники, который сообщил о необходимости пройти курс лечения, так как пришли «плохие анализы», которые гражданин сдавал ранее.

Само лечение платное, а дорогой лекарственный препарат, поликлиника предоставит бесплатно, так как его покрывает страховка. Пострадавшему предложили тут же перечислить денежные средства на лечение, чтобы не сдвинуться с очереди на бесплатное медицинское обслуживание.

Мужчина согласился и перейдя по ссылке, которую получил в одном из мессенджеров, ввел данные кредитной карты и требуемую звонившим сумму - 80000 рублей. После чего потерпевшему назначили дату и время приема в медицинском учреждении. В назначенный день, когда обманутый пришел на прием он понял, что стал жертвой мошенников, сообщсет пресс-служба  ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой  ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
163
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
20 мая 2024  12:59
Должность руководителя Департамента Градостроительства Самары будет совмещать с должностью заместителя руководителя Департамента Виталий Демидов
572
О Самарском знамени снимают документальный фильм
20 мая 2024  12:43
О Самарском знамени снимают документальный фильм
223
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
20 мая 2024  09:59
Вниманию горожан! Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю 
211
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
19 мая 2024  12:14
В Струковском саду прошел фестиваль Самарское знамя: ФОТО
592
Весь список