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62% работодателей в Самаре стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

20 мая 2024 13:49
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62% работодателей в Самаре стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и горожане с опытом работы.

62% работодателей в Самаре стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда, 16% сразу расстаются с сотрудниками, а 5% идут навстречу.

35% сотрудников, в свою очередь, прибегают к подобной тактике. Большинство грозивших увольнением (63%) рассказали, что работодатель выполнил их требования, однако 26% всё же пришлось уволиться, 5% остались работать на прежних условиях.

Мужчины чаще женщин используют шантаж в переговорах с работодателем (38 и 32% соответственно), но женщины чаще добиваются желаемого. Чем выше доход, тем чаще респонденты применяют подобную тактику: среди горожан, получающих до 50 тысяч рублей, — 27%, а среди тех, чей доход больше 100 тысяч рублей, — 38%.

Время проведения: 1—15 мая 2024 года

Теги: Опрос

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