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Мошенники убедили 20-летнюю самарчанку "проверить денежные средства на подлинность"

30 июня 2025 10:33
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Мошенники убедили 20-летнюю самарчанку "проверить денежные средства на подлинность"

В отдел полиции обратилась 20-летняя самарчанка с заявлением о хищении 100 000 рублей. Девушке с неизвестных номеров поступали звонки и сообщения в мессенджерах, во время которых неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили местную жительницу, что необходимо проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ.

Для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленников. Следуя инструкциям перевела накопления на неизвестный ей счет. После чего злоумышленники перестали выходить на связь и девушка поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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