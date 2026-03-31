Мошенники стали предлагать «услуги» по ускоренному получению загранпаспорта

Телефонные мошенники начали предлагать потенциальным жертвам услуги по ускоренному получению заграничного паспорта при условии полной предоплаты. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным надзорного ведомства, преступники обещают оформить документ в течение трех дней без очереди и гарантируют содействие в получении визы в любую страну мира. Для этого они запрашивают у граждан отсканированные копии общегражданского паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов.

Для обеспечения безопасности прокуратура рекомендует оформлять заграничные паспорта исключительно через официальные каналы — многофункциональные центры (МФЦ), подразделения МВД или портал «Госуслуги». Граждан призвали категорически избегать передачи цифровых копий документов незнакомым лицам и проявлять осторожность при получении любых запросов на перевод денежных средств, пишут