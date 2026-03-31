В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона»
Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре
В Тольятти завершился розыгрыш чемпионата России по дартсу
в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области
В Самаре завершился первый этап инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив»
Самарцы хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно
Мониторинг качества уборки городских территорий ведется в Самаре
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники стали предлагать «услуги» по ускоренному получению загранпаспорта

Телефонные мошенники начали предлагать потенциальным жертвам услуги по ускоренному получению заграничного паспорта при условии полной предоплаты. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным надзорного ведомства, преступники обещают оформить документ в течение трех дней без очереди и гарантируют содействие в получении визы в любую страну мира. Для этого они запрашивают у граждан отсканированные копии общегражданского паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов.

Для обеспечения безопасности прокуратура рекомендует оформлять заграничные паспорта исключительно через официальные каналы — многофункциональные центры (МФЦ), подразделения МВД или портал «Госуслуги». Граждан призвали категорически избегать передачи цифровых копий документов незнакомым лицам и проявлять осторожность при получении любых запросов на перевод денежных средств, пишут

В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
31 марта 2026, 10:42
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
За передачу доступа к своей банковской карте он получил денежные средства в размере 8 000 рублей. Происшествия
52‑летний житель Елховского района хотел купить машину и встретил мошенника
31 марта 2026, 09:53
52‑летний житель Елховского района хотел купить машину и встретил мошенника
Получив свыше 2 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался... Криминал
Россиян предупредили о способе мошенничества при аренде самокатов
30 марта 2026, 13:01
Россиян предупредили о способе мошенничества при аренде самокатов
Злоумышленники могут печатать свои собственные QR-коды, либо наклеивая поверх настоящего кода непосредственно на руле или корпусе самоката, либо размещая рядом. Криминал
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026  13:26
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
