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Мошенники подали заявку на микрозайм от имени тольяттинки

22 сентября 2023 10:04
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Мошенники подали заявку на микрозайм от имени тольяттинки

Главному специалисту одного из кредитных учреждений города через messenger позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что для предотвращения мошеннических действий необходимо сообщить код из смс-сообщения, что потерпевшая и сделала. После чего попыталась зайти в личный Кабинет, однако он был заблокирован.

Жительница Тольятти обратилась в МФЦ с просьбой вернуть доступ к аккаунту, на что сотрудники ей сообщили, что с ее страницы неизвестным оставлены заявки и уже получены справки о доходах и удостоверении личности.  Так же специалисты сообщили 40-летней женщине, что от ее имени подана заявка на микрозайм в размере 16 тысяч рублей.

Мошенники осуществили неправомерный доступ к компьютерной информации на «Госуслугах» - это привело к блокировке входа на портал. Благодаря оперативному обращению потерпевшей в полицию, удалось блокировать заявку на кредит и восстановить доступ к личной странице.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции просят быть более внимательными. Помните, что не нужно следовать инструкциям, полученным от неизвестных вам людей! Не сообщайте коды, поступившие в смс-сообщениях, дабы обезопасить себя от мошеннических действий.

 

Теги: Мошенники

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