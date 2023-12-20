Мошенники под предлогом оформления кредита украли 500 тысяч рублей у тольяттинки

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В полицию обратилась жительница Тольятти 1991 г.р, которая работает в технологом одного из обществ с ограниченной ответственностью, с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка. Он сообщил, что ей одобрена заявка на кредит, тогда как она ни каких кредитов не оформляла. Незнакомец сообщил женщине, что она видимо стала жертвой мошенников и посоветовал ей установить на телефон мобильное приложение, чтобы проверить есть ли подобные заявки на кредиты в других банках, так как произошла утечка ее личных данных. Поле чего перевел телефонную линию на якобы работника банка, который с целью «предотвращения совершения в отношении неё мошеннических действий», попросил женщину сообщить содержимое смс-сообщения поступившие на ее телефон, что она и сделала.

В результате чего с банковских счетов потерпевшей произошло списание денежных средств на сумму более 500 000р. Возбуждено уголовное дело.