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Мошенники обманывают людей под предлогом уточнения трудового стажа

10 июля 2025 18:58
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мошенники обманывают людей под предлогом уточнения трудового стажа

Злоумышленники начали звонить жителям России от имени Пенсионного фонда и сообщать о якобы ошибке в их пенсионном стаже, чтобы заполучить доступ к аккаунту потенциальных жертв на «Госуслугах».

Об этом РИА Новости заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Мошенники предлагают гражданам прийти в офис Пенсионного фонда для уточнения данных. Для этого необходимо записаться в якобы электронную очередь. Россиянам приходит код в смс, который нужно назвать.

Храпунова напомнила, что сотрудники Социального фонда не звонят гражданам по подобным вопросам. При любых вопросах рекомендуется класть трубку.

Теги: Мошенники

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