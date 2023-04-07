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Мошенники научились выводить деньги без данных карты по QR-коду

7 апреля 2023 11:47
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Мошенники научились выводить деньги без данных карты по QR-коду

Мошенники придумали новую схему вывода денег со счетов клиента. Теперь им не нужен номер карты или доступ в онлайн-кабинет, достаточно только QR-кода. Об этом сообщили в Банке России.

Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно создать код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять деньги.

Этим стали пользоваться преступники. Они звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают, что им поступил запрос на снятие денег со счета. После этого просят прислать им QR-код для отмены операции. Заполучив код, мошенники снимают деньги в банкоматах со счета жертвы.

Злоумышленники рассчитывают на то, что клиент может быть не знаком с особенностями QR-кода, поэтому может легко передать его мошенникам.

В ЦБ РФ подчеркнули, что QR-код фактически является поручением банку выдать деньги без ввода ПИН-кода. Им нельзя делиться с незнакомыми людьми, а также хранить его в телефонах или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не просят у клиентов QR-код, пишет РГ.

 

Теги: Мошенники

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