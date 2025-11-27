Мошенники начали обманывать самарских водителей с помощью «антирадаров»

В Самарской области водителей предупреждают о новой волне мошенничества, связанной с поддельными приложениями-антирадарами.

Злоумышленники используют популярность подобных сервисов для кражи денег с банковских карт пользователей.

По данным тг-канала управления по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, в регионах страны участились случаи скачивания вредоносных программ, замаскированных под бесплатные «антирадары».

Программы распространяются через анонимные каналы Telegram и пиратские сайты в формате APK и обещают предупреждать о камерах фиксации нарушений ПДД.

Схема мошенников проста: пользователь, привлечённый рекламой «полезного приложения», скачивает APK из ненадёжного источника. После установки программа получает доступ к банковским приложениям и СМС, что позволяет злоумышленникам совершать несанкционированные списания с карт, пишет