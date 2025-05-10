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Мошенники начали красть деньги через приложения поликлиник

10 мая 2025 10:39
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мошенники начали красть деньги через приложения поликлиник

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества с использованием вредоносных приложений. Аферисты, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, Росфинмониторинга или портала «Госуслуги», убеждают жертв установить приложение для удаленного доступа под видом официального программного обеспечения. Об это пишет ТАСС.

Преступники используют различные предлоги: от записи к врачу до передачи показаний счетчиков. После установки такого приложения злоумышленники получают полный контроль над устройством и могут похитить средства с банковских счетов.

В ведомстве подчеркнули, что официальные лица никогда не рассылают сообщения с просьбой установить какие-либо приложения.

3 мая МВД предупредило, что мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. По данным ведомства, злоумышленники рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД, якобы на основании данных с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения и сумма штрафа, а также фотография автомобиля и квитанция на оплату, пишут Ведомости. 

Теги: Мошенники

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