Мошенники через удаленный доступ похитили больше полусотни тысяч рублей у самарца

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Самозанятому жителю Самары 1998 года рождения с неизвестного номера позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который сообщил о попытке оформления на его имя кредита.

Чтобы обезопасить свои сбережения собеседник предложил 25-летнему самарчанину установить на телефон приложение. Мужчина доверился звонившему и выполнил все его условия. Позже выяснилось, что на своем смартфоне мужчина установил приложение удаленного доступа, однако, когда это понял, то было поздно - мошенники успели снять и перевести с его банковского счета 55 000 рублей. С заявлением мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции рекомендуют никогда не терять бдительности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и обратиться в службу банка.