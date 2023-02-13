Мошенники через приложение оформили на жителя Самары два кредита

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Жителю Самары 1961 года рождения, работающему электромехаником, позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он предложил мужчине установить на телефон приложение, чтобы обезопасить свои сбережения. Мужчина доверился, выполнил все условия неизвестного человека. Позже выяснилось, что житель Самары установил на своем смартфоне приложение удаленного доступа. Когда мужчина понял это, было поздно: мошенники успели оформить на него два кредита на общую сумму 211 000 рублей. Электромеханик понял, что его обманули. С заявлением он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.