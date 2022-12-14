Мошенникам не удалось обмануть жительницу Самары

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Женщина вовремя опомнилась и не перевела мошенникам деньги, взятые в кредит.



В дневное время суток женщине 1988 года рождения на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя в настоящее время пытаются оформить кредит. Для предотвращения этого необходимо через мобильное приложение оформить кредит и перечислить более 40 000 рублей на безопасный счет. Жительница Самары доверилась незнакомцу и начала процедуру оформления займа. После получения одобрения на заем женщина вспомнила о том, что подобным образом могут действовать мошенники. Поэтому прекратила разговор с незнакомцем и не стала переводить денежные средства на чужой счет, а обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.