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Мошенник сообщил, что на самарчанку пытаются оформить кредит и выманил у неё 246 тысяч

22 декабря 2021 10:24
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Мошенник сообщил, что на самарчанку пытаются оформить кредит и выманил у неё 246 тысяч

Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке.


Так, неизвестный злоумышленник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, по телефону убедил безработную жительницу областного центра 1992 года рождения, что злоумышленники пытаются оформить на неё кредит и накопления женщины находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевшая перевела 246 тысяч рублей на «безопасный» банковский счет мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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