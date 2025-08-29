Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга

88

В Самарской области женщина 1974 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на 140 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга и убедил местную жительницу, что от ее лица подана заявка на оформление потребительского кредита и с целью сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.