Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга

29 августа 2025 12:48
88
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга

В Самарской области женщина 1974 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на 140 000 рублей.

 В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине с помощью мессенджера поступали звонки от неизвестного, который представился старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга и убедил местную жительницу, что от ее лица подана заявка на оформление потребительского кредита и с целью сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевела все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников
28 августа 2025, 13:07
В Тольятти активная гражданская позиция сотрудника банка спасла пенсионерку от мошенников
По факту покушения на хищение у потерпевшей более 500 тысяч рублей в настоящее время возбуждено уголовное дело. Общество
294
В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей
28 августа 2025, 10:43
В Самарской области мошенники обманули несовершеннолетнего на 70 тысяч рублей
Под предлогом получения внутриигровой валюты мошенник научил его, что можно обменять через него немного наличных денег. Криминал
269
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
27 августа 2025, 11:49
2,3 млн рублей отдал самарец мошенникам, испугавшись уголовной ответственности
Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги ему велели перевести на указанный счет. Криминал
351
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
10
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
663
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
387
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1723
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
634
Весь список