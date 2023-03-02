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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенник обманул жителя Пестравского района, выдав себя за девушку

2 марта 2023 09:37
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Мошенник обманул жителя Пестравского района, выдав себя за девушку

В январе текущего года полицейским ОМВД России по Пестравскому району поступило сообщение о том, что местный житель стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции установили, что мужчина 2002 года рождения в социальной сети познакомился с девушкой, которая в процессе общения предложила ему заработать на инвестициях. Узнав, что у нового знакомого нет финансовых возможностей вложиться в криптовалюту, виртуальная подруга рассказала селянину, что может оформить ему кредит на выгодных условиях. Будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений новой знакомой мужчина предоставил ей фотографию своего паспорта и СНИЛС для оформления займа. После этого «девушка» перестала выходить с ним на связь, но стали поступать уведомления из различных банков об отказах в получении кредитов. Мужчина, у которого и до знакомства в социальной сети была плохая кредитная история, понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию.


Следователь в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела направил ряд запросов в финансовые организации и в адрес социальной сети. Изучив полученные документы, сотрудники полиции получили информацию, что «прекрасная незнакомка» на самом деле мужчина 2002 года рождения и проживает в другом регионе. Во время служебной командировки в республику Башкортостан сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пестравскому району установили и задержали ранее не судимого жителя города Ишимбай, причастного к совершению данного противоправного деяния. У него изъяты банковские карты, персональный компьютер. Безработный задержанный в совершении противоправного деяния признался. Расследование продолжается.

Полицейские призывают граждан к бдительности и предупреждают, что, как правило, мошенники с сайтов знакомств сразу строят доверительные отношения, признаются в любви и рассказывают о себе душераздирающие истории. Однако позже, играя на чувствах своих жертв, под различными предлогами начинают выманивать деньги или персональные данные. Поэтому если новый знакомый на сайте знакомств или в социальных сетях у вас просит отправить деньги или фото документов, то будьте бдительны, это могут быть мошенники!
Запомните, каждое предложение о лёгком заработке в Интернете или по телефону - первый признак мошенничества! Для заработка на инвестициях пользуйтесь официальными приложениями от банков или финансовых организаций! И помните, инвестирование - это рискованное предприятие.

 

Теги: Мошенники

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