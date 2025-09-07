Молодую самарчанку обманул лже-сотрудник налоговой службы

191

В Самаре в отдел полиции обратилась местная жительница 1999 года рождения. Девушка пояснила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником налоговой службы. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами самарчанки пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Переживая за свои накопления, девушка согласилась на предложение и перевела почти 3 миллиона рублей. Позже заявительница решила связаться с банком, куда якобы были направлены деньги на сберегательный счет, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседницу о том, что ее обманули мошенники.

Обманутая девушка незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.